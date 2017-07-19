Liguria: rifiuti, via a bando per proposte Ppp

Sportello Arlir aperto fino al 30 giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - Sul sito dell'Agenzia regionale ligure per i Rifiuti (Arlir) e' stato pubblicato l'avviso pubblico per presentare le proposte di partenariato pubblico-privato in relazione all'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria, come previsto dal Piano regionale vigente per garantire sostenibilita' ambientale, efficienza gestionale e riduzione dei costi per cittadini e imprese. Lo comunica la regione in una nota, informando che il termine per l'invio delle proposte e' fissato al 30 giugno prossimo.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 19-04-26 10:04:19 (0143)INF 5 NNNN