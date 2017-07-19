Liguria: rifiuti, via a bando per proposte Ppp -2

Gara in autunno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - La regione informa che sono gia' stati 'individuati i criteri che saranno alla base della valutazione delle proposte: saranno valorizzate in particolare la sostenibilita' economica, in grado di garantire una riduzione delle tariffe per i cittadini, i tempi di realizzazione dell'opera, le performance ambientali, la tariffa di conferimento piu' competitiva e le ricadute positive sul territorio interessato'. 'In autunno - informa inoltre la regione - ci sara' la gara, con l'obiettivo di arrivare all'assegnazione entro la fine dell'anno'.

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