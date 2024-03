Liguria: Regione stanzia oltre 2,5 milioni per ripascimento spiagge

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 mar - Ci sono le piu' note spiagge liguri tra quelle che hanno ottenuto fondi per il ripascimento in vista della stagione estiva. La Regione Liguria ha stanziato complessivamente oltre 2,5 milioni di euro per rimettere in sicurezza le spiagge, con un incremento rispetto al 2023 di quasi 150mila euro e di oltre 350mila rispetto al 2022. Sono 60 i Comuni che riceveranno fondi destinati al ripascimento per 1,8 milioni di euro. Il resto andra' alla pulizia di 17 litorali (302mila euro); a 13 tratti costieri per la sicurezza (288mila euro) e 12 per l'accessibilita' (148mila euro). I finanziamenti piu' ingenti sono stati destinati alla costa savonese, quasi 830mila euro; 800mila alla provincia di Genova; 633mila a quella di Imperia; 272mila alle coste spezzine. Al top, dopo i 242mila euro assegnati a Genova, le coste di Finale Ligure (138.162,78 euro) e Sestri Levante (128.164,37 euro).

