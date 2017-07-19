Liguria: regione guida in Ue per i fondi Life, lettera a Bruxelles

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 nov - E' la Regione Liguria a guidare la mobilitazione europea per difendere il Programma LIFE, lo storico strumento finanziario dedicato alle politiche dell'Unione per l'ambiente, la natura ed il clima. Alla vigilia della chiusura della consultazione pubblica promossa dalla Commissione Europea sul futuro bilancio dell'UE, la Liguria ha coordinato la sottoscrizione e l'invio alla Presidente Ursula von der Leyen della lettera congiunta con l'obiettivo di chiedere il mantenimento del LIFE come programma autonomo, con una propria base giuridica, una governance indipendente e un bilancio dedicato nel prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034. La Regione Liguria e' la Regione italiana con la percentuale maggiore di aree protette, con ben 126 Zone a Conservazione Speciale, 27 delle quali in ambito marino, e 7 Zone di Protezione speciale per la tutela degli uccelli selvatici, che insieme ricoprono una superficie di circa 133 mila ettari e costituiscono la Rete Natura 2000 per la Liguria. A cio' si aggiunga la presenza di Parchi ed Aree Marine protette, dal Parco Nazionale delle Cinque Terre all' Area Marina Protetta di Portofino, nonche' di sei Parchi naturali regionali.

L'iniziativa ha raccolto 820 adesioni: tra queste, 35 autorita' regionali e locali europee, 105 Comuni, 94 imprese e associazioni di categoria, 90 Universita' e Istituti di Ricerca e 496 organizzazioni, incluse numerose aree protette marine e terrestri. I firmatari hanno chiesto, inoltre, di preservare l'approccio partecipativo di LIFE, che coinvolge autorita' pubbliche, enti di ricerca, imprese, ong e comunita' locali, e di valorizzare i risultati dei progetti LIFE, integrandoli maggiormente nelle politiche europee per massimizzarne l'impatto.

