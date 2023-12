Liguria: record turismo 2023, i numeri piu' alti da 20 anni

Con 16 milioni di presenze turistiche sul territorio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 dic - La Liguria si avvia a chiudere l'anno con un record di 16 milioni di presenze turistiche sul territorio:"e' un risultato straordinario, dopo oltre 20 anni in cui la Liguria non raggiungeva numeri simili' afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a fronte dei dati forniti dagli uffici regionali relativi ai primi 10 mesi dell'anno. E toti aggiunge:'Ad oggi siamo a oltre 15 milioni e 700mila presenze senza i dati definitivi di novembre e dicembre, comprese le festivita'. Il 2015 si chiuse con 14 milioni e 328mila presenze turistiche, quest'anno ne avremo quasi 2 milioni in piu': e' un grande risultato, che premia tutti gli investimenti in promozione turistica fatti in questi anni, oltre al grande lavoro svolto da tutti gli operatori del settore con sempre maggiore professionalita'', proseguono il governatore e l'assessore al Turismo Augusto Sartori. In particolare, il dato ormai consolidato (con una rispondenza del 96,76% delle strutture) nei primi dieci mesi dell'anno e' di 15 milioni e 180mila presenze, con una crescita del 3,53% (circa 520mila presenze) rispetto allo stesso periodo del 2022, con un aumento del 9,71% degli stranieri (arrivati a quota 6.929.764).

Aumentano tra gennaio e ottobre anche gli arrivi (+6,01%) che passano da 4.595.439 a 4.871.730 di quest'anno.

'Va ricordato che questi dati non considerano i turisti che soggiornano negli appartamenti in affitto ad uso turistico, non ancora soggetti alla nostra statistica - aggiunge l'assessore Sartori -: e' evidente dunque la crescita della qualita' dell'offerta della Liguria, che risponde sempre piu' alle esigenze di un turista consapevole e desideroso di vivere il territorio a 360 gradi durante i suoi soggiorni di vacanza'.

ann

(RADIOCOR) 31-12-23 12:55:40 (0094) 5 NNNN