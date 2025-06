Liguria: prima Regione con sportello dedicato a Comunita' energetiche rinnovabili (Cer) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - L'iniziativa si inserisce nel progetto nazionale Renoss (Rete nazionale degli sportelli per le comunita' energetiche rinnovabili), promosso dal Ministero dell'Ambiente e da Renael (Rete delle agenzie energetiche locali). Renoss ha l'obiettivo di creare una rete omogenea di sportelli regionali in grado di offrire supporto qualificato e strumenti condivisi su tutto il territorio nazionale.

'Diamo il benvenuto alla Regione Liguria nella famiglia Renoss, la Rete Nazionale degli One Stop Shop - aggiunge Benedetta Brighenti, Direttrice Generale di Renael - questo momento, il primo formale di questo percorso, indica la maturita' di questa importante terra capace, con la sua lunga storia in ambito energetico e della sostenibilita', di accogliere un progetto immaginato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica implementandolo, attraverso l'esperienza messa a disposizione dalle agenzie energetiche locali, riunite nella rete nazionale Renael, di cui Ire rappresenta un'eccellenza. I nostri piu' sinceri complimenti alla Regione Liguria che ha colto quanto indicato dalla direttiva Europa in ambito One stop shop realizzando, tra i primi a livello nazionale, un progetto che ha in se' la forza dell'Europa, della visione strategica nazionale e il pragmatismo del territorio". Per tutte le informazioni sara' pubblicata una pagina web dedicata al Cer Liguria con contenuti, link utili e una sezione interattiva per richiedere il supporto diretto di Ire tramite un form. Lo sportello sara' arricchito man mano con materiali tecnici, percorsi guidati e Faq.

