Liguria: piano da 68mln per ridurre la mobilita' sanitaria

24mln gia' nel 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - Un saldo di mobilita' sanitaria negativo per circa 79 milioni di malati, con 158 milioni di ricoveri fuori regione e una fuga che si avvicina ad uno su due per ortopedia (44%), mentre a sbarcare in Liguria per le prestazioni sanitarie sono 78,5 milioni.

Per correre ai ripari la giunta regionale ha messo a punto un piano ad hoc con 68mln di euro dedicati a contrastare il fenomeno che porta molti cittadini liguri a spostarsi in altre regioni per ricevere cure. Gli investimenti dedicati ammontano ad oltre 24mln di euro nel 2025, che saliranno a piu' di 44mln annui dal 2026. Previsto anche un incremento dell'attivita' chirurgica, in particolare in ortopedia, cardiologia e cardiochirurgia sia nelle strutture pubbliche sia nelle strutture private accreditate che, ad oggi, erogano solamente circa il 6,7% delle prestazioni ospedaliere, con obbiettivi fissati per tutte le aziende ospedaliere e delle Asl.

