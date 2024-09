Liguria: oltre 2 mln per avviare imprese agricole gestite dai giovani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - I sostegni saranno previsti sulla base delle tre fasce corrispondenti alla zonizzazione dell'insediamento. Il premio base di 18.000 euro e' previsto per i Comuni di prima fascia, a cui si aggiunge una maggiorazione di 4.000 euro per i Comuni di seconda fascia, di 6.000 euro per quelli di seconda fascia e di 8.000 euro per quelli di quarta fascia.

La suddivisione in fasce e' stata effettuata sulla base degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia e in funzione dell'impegno organizzativo ed economico dovuto all'insediamento in aziende abbandonate o condotte da soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per raggiungere un livello di produttivita' adeguato. A tali premi si puo' sommare l'importo di ulteriori 8.000 euro per i giovani che si insediano in aziende condotte da genitori o che recuperino terreni incolti.

Le risorse verranno messe a disposizione attraverso un bando che aprira' alle 10 di martedi' 17 settembre e chiudera' il 30 gennaio del 2025. Le domande vanno presentate sul portale Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestito da Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

L'obiettivo di questo ulteriore stanziamento sui fondi Psr e' quello di incentivare i giovani a investire nell'agricoltura, evitando quindi l'invecchiamento del settore, oltre a contrastare lo spopolamento dell'entroterra e l'abbandono del territorio con il conseguente dissesto idrogeologico.

