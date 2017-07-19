Liguria: oltre 17 mln per sistema regionale Istruzione e Formazione Professionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Regione Liguria ha approvato la nuova programmazione del Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), finanziata complessivamente con oltre 17 milioni di euro, di cui 10 milioni del Fondo Sociale Europeo, che prevede, per l'anno formativo 2025/2026, l'attivazione dei percorsi in modalita' duale e, per il triennio 2026/2029, l'avvio dei percorsi triennali di qualifica professionale rivolti agli studenti in obbligo di istruzione. 'Con questa nuova programmazione - dichiara l'assessore alla Formazione Simona Ferro - Regione Liguria mette in campo un'offerta formativa ampia, concreta e di qualita', a favore di chi ha concluso la scuola secondaria di primo grado e intende assolvere l'obbligo di istruzione/diritto dovere alla formazione, acquisendo al contempo una qualifica professionale, che consente ai giovani di scegliere percorsi capaci di costruire reali prospettive di futuro. Istruzione e Formazione Professionale significa inclusione, lotta alla dispersione, sviluppo di competenze e accesso al lavoro: e' una delle leve piu' importanti su cui possiamo e dobbiamo investire per lo sviluppo della nostra comunita''.

Ann

(RADIOCOR) 31-08-25 11:44:41 (0178) 5 NNNN