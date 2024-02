Liguria: Ok Regione a cessione alloggi edilizia pubblica, introito 12,5 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Regione Liguria da' il via libera al Programma di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il correlato Programma di investimento dei relativi introiti presentato da Arte Genova. L'operazione permettera' di ottenere circa 12,5 milioni di euro, da investire in importanti lavori di manutenzione e nuovi acquisti immobiliari, rispondendo anche alle richieste di diversi assegnatari che desiderano acquisire l'alloggio dove vivono da tempo. "Un programma - commenta l'assessore regionale alle Politiche abitative e Edilizia residenziale Marco Scajola - per eseguire importanti interventi di manutenzione o per comprare nuove abitazioni piu' funzionali e facilmente assegnabili rispetto a quelli che venderemo. Parliamo infatti di alloggi abitati da decenni con gli assegnatari, tra cui diversi rappresentanti delle forze dell'ordine in pensione, desiderosi di acquisirli, o di appartamenti con costi di manutenzione troppo alti e poco vantaggiosi per l'Ente che ha convenienza a cederli".

