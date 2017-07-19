Liguria: ok programma pesca 2026-2028

Contributi per 11 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 feb - La Giunta regionale della Liguria comunica in una nota l'approvazione del Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura 2026-2028, su proposta dell'assessore alla Pesca Alessandro Piana. Il Programma potra' contare su una dotazione finanziaria complessiva di 11 milioni di euro, di cui il 50% proveniente dall'Unione europea, il 35% dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste e il 15% dalla Regione Liguria, risorse che saranno attivate attraverso bandi Feampa.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-02-26 10:03:29 (0161)FOOD,PA 5 NNNN