            Liguria: ok programma pesca 2026-2028 -2-

            Piana: 'sostenibilita' e competitivita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 feb - Il programma 2026-2028 si fonda su tre macro-obiettivi strategici: sviluppo sostenibile della pesca, sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e competitivita' delle imprese del settore.

            'Con questo Programma - commenta l'assessore Piana - la Liguria compie un salto di qualita' importante, dando continuita' alla programmazione precedente, ma rafforzando in modo deciso gli interventi su sostenibilita', competitivita' delle imprese e ricambio generazionale, in piena coerenza con la politica comune della pesca e con il fondo europeo Feampa'.

