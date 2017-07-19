Liguria: ok programma pesca 2026-2028 -2-
Piana: 'sostenibilita' e competitivita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 feb - Il programma 2026-2028 si fonda su tre macro-obiettivi strategici: sviluppo sostenibile della pesca, sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e competitivita' delle imprese del settore.
'Con questo Programma - commenta l'assessore Piana - la Liguria compie un salto di qualita' importante, dando continuita' alla programmazione precedente, ma rafforzando in modo deciso gli interventi su sostenibilita', competitivita' delle imprese e ricambio generazionale, in piena coerenza con la politica comune della pesca e con il fondo europeo Feampa'.
com-fro.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 07-02-26 10:06:53 (0163)FOOD,PA 5 NNNN