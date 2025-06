Liguria: nuovo bando da 2 mln per associazioni e societa' sportive dilettantistiche-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - Il bando della Liguria per lo sport dilettantistico che prevede un impegno economico di 2 milioni di euro, in dettaglio e' suddiviso in 1 milione a fondo perduto e 1 milione in finanziamenti agevolati (tasso annuo 0,50%), per coprire fino al 100% dell'intervento ammesso ad agevolazione.

L'importo complessivo delle spese deve essere compreso tra i 10 mila e i 40 mila euro. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, dal 5 al 19 giugno, accedendo alla piattaforma 'Bandi online' dal sito di Filse (finanziaria ligure per lo sviluppo economico, soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione di politiche ed interventi a sostegno del sistema economico ligure). La procedura informatica per la compilazione e' disponibile, si spiega nel bando, in modalita' offline per consentire alle associazioni di preparare con anticipo tutta la documentazione necessaria.

'Grazie alla sezione Imprese del Fondo Strategico Regionale forniamo un aiuto concreto a tante associazioni sportive liguri - commenta il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, che precisa - queste realta' non sono solo presidi sportivi, ma anche veri e propri motori sociali ed economici: generano coesione, occupazione, crescita locale e rappresentano punti di riferimento fondamentali per i nostri giovani. Sostenere le societa' dilettantistiche significa investire nel futuro della comunita' ligure, promuovendo uno sviluppo radicato al territorio'.

Ann

(RADIOCOR) 01-06-25 11:47:45 (0195) 5 NNNN