Liguria: nuovo bando da 2 mln per associazioni e societa' sportive dilettantistiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - Al via un nuovo bando da 2 milioni di euro avviato da Regione Liguria e destinato alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche liguri, gia' disponibile la procedura informatica per la compilazione in modalita' offline delle domande relative. Il bando, che sara' attivo a partire dal 5 giugno, sostiene l'acquisto di nuove attrezzature e la realizzazione di interventi infrastrutturali. 'Come promesso apriamo oggi la fase preparatoria che permettera' alle realta' sportive del territorio di predisporre correttamente le domande - dichiara l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro, e aggiunge - il bando rappresenta un supporto importante in un anno speciale per la Liguria, proclamata Regione Europea dello Sport, con risorse pensate per chi quotidianamente promuove inclusione, salute e socialita' attraverso l'attivita' sportiva'.

