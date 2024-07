Liguria: nuovo bando da 15 mln per Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese

Domande dal 23 luglio fino al 31 luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Nuovo bando dedicato della Regione Liguria per l'Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese, le domande si possono gia' presentare dal 23 luglio fino al 31 luglio. Sono 15 i milioni di euro sul tavolo, a valere sull'azione 1.3.3 del Pr Fesr 2021-2027, messi a disposizione dalla Regione Liguria per accompagnare gli investimenti delle imprese dei 21 comuni coinvolti, 18 dei quali in Valbormida. Ad annunciare le opportunita' in arrivo, presso l'Unione Industriali di Savona e alla presenza della neo presidente Caterina Sambin, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, con la collaborazione dei tecnici regionali e di Filse. 'La Regione Liguria conferma il proprio impegno a salvaguardia e sviluppo dell'industrialita' del savonese, con una nuova misura che punta a rafforzare l'attivita' d'impresa con un aumento occupazionale. Basti pensare che, l'omologo bando sulla precedente programmazione (Por Fesr 2014-2020), ha portato a 252 assunzioni, piu' di quanto generato dal bando nazionale di Invitalia - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - Complessivamente, tra impegni ministeriali e regionali, sono oltre 100 i milioni destinati in questi anni al Savonese, un primato nazionale'.

