Liguria: nel 2024 investimenti per 13,2 mln per edilizia area Imperia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Tra gli interventi di Arte Imperia, in dettaglio, ci sono il maxiprogetto, atteso da decenni, di riqualificazione delle cosiddette Gallardi di Ventimiglia per un importo complessivo di 5 milioni di euro, fine lavori previsto per meta' febbraio, ai lavori in corso all'interno del progetto Pinqua della Pigna di Sanremo con oltre 30 alloggi coinvolti tra edilizia residenziale pubblica e sociale, per arrivare agli interventi di rimozione dell'amianto, gia' terminati a Taggia in via Del Piano e via Borghi e in corso, conclusione prevista entro la primavera, in via Caduti del Lavoro a Ventimiglia. A questi si aggiungono inoltre la manutenzione straordinaria, anch'essa terminata con la fine dell'anno, delle facciate di un importante stabile in via Genova a Bordighera e l'attenzione riservata all'entroterra con il lavoro di recupero in corso, propedeutico alla realizzazione di 10 alloggi, di un edificio a Caravonica rimasto incompiuto per trent'anni. E in particolare l'edificio di via Pirinoli, quattro gli alloggi attualmente ristrutturati e gia' assegnati, e' protagonista del progetto europeo Life Be-WoodEn che ha lo scopo di innovare il concetto dell'abitare attraverso l'utilizzo del legno. Tra le iniziative sviluppate da Arte Imperia nell'anno appena concluso vi e' inoltre il co-housing con cinque diversi progetti, dedicati a persone con particolari difficolta', avviati in provincia. L'amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini: "Stiamo affiancando gli interventi infrastrutturali a nuove acquisizioni strategiche e a una continua attivita' per migliorare la vita quotidiana dei nostri assegnatari. Attraverso il centro servizi all'utenza forniamo istruzione, formazione, consulenze fiscali e sociali coinvolgendo altre realta' del territorio e soprattutto creando un rapporto sempre piu' a 360 gradi con chi abita i nostri alloggi. Nel 2025 puntiamo a concludere al meglio i cantieri aperti e ad aprirne nuovi legati al Fondo sviluppo e coesione e agli altri canali di finanziamento che stiamo seguendo". Riguardo al Fondo sviluppo e coesione per il 2025 sono in programma, in dettaglio, l'acquisto di 24 alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica nel Comune di Imperia, lavori di recupero e manutenzione dislocati in tutta la provincia, manutenzione straordinaria in edifici a Bordighera e Isolabona e diversi interventi di rimozione dell'amianto.

Ann

(RADIOCOR) 18-01-25 15:55:52 (0346)IMM 5 NNNN