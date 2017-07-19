Liguria: nel 2024 cresce l'occupazione ma aumentano gli inattivi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 nov - Nel campo del benessere equo e sostenibile la Liguria mostra una delle quote piu' alte in Italia di occupati che lavorano da casa e un miglioramento della soddisfazione lavorativa.

L'occupazione femminile post-maternita' risulta superiore alla media nazionale. Il turismo e la ristorazione restano i settori piu' dinamici: nel 2024 le imprese liguri prevedono oltre 134 mila nuove assunzioni, ma quasi la meta' (49%) segnala difficolta' nel reperire personale, soprattutto per mancanza di candidati o di competenze adeguate. I profili piu' ricercati sono camerieri, addetti alle vendite, tecnici sanitari e ingegneri, con una domanda crescente di giovani under 30.

Nel corso dell'anno i Centri per l'impiego liguri hanno erogato oltre 106 mila servizi di politica del lavoro e attivato piu' di 32 mila patti di servizio personalizzati. E' in via di attivazione, infine, un flusso informativo con Inps per monitorare in tempo reale le principali politiche passive come Naspi e Dis-Coll, con l'obiettivo di rendere piu' tempestiva la presa in carico dei disoccupati.

