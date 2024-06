Liguria: Meloni, dimissioni Toti? Solo lui sa cosa sia giusto fare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 giu - "Io gia' detto che secondo me chi puo' indicare questa questione e' Giovanni Toti, banalmente perche' Giovanni e' l'unico che conosce veramente la verita'. Lui sa cosa sia giusto fare e penso che debba fare quello che considera piu' giusto per i cittadini della Regione Liguria". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica, in onda stasera su Retequattro, a proposito dell'opportunita' che il governatore della Liguria si dimetta. Questo, ha spiegato, "vuole dire valutare la capacita' di governo e valutare anche in coscienza se, come lui dice, e' innocente. Far dimettere un uomo che e' stato scelto dai cittadini perche' viene accusato di una cosa che e' falsa e' una mancanza di rispetto verso i cittadini, mentre se la cosa non fosse falsa sarebbe una mancanza di rispetto verso i cittadini non dimettersi.

Non ho letto le 9mila pagine, non ho potuto parlare con Giovanni, so che ha estremamente a cuore la sua regione, gli e' stato riconosciuto dai cittadini della Liguria che lo hanno confermato a grande maggioranza. So che e' abituato a fare quello che e' meglio per la sua regione e aspetto da lui questa determinazione".

fil

(RADIOCOR) 03-06-24 19:07:38 (0625)PA 5 NNNN