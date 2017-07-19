Liguria: lavoro, 56,9 milioni in piu' per il programma Gol

Presi in carico 62mila lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - In arrivo altri 56,9mln per le politiche del lavoro in Liguria nell'ambito del nuovo piano di attuazione regionale del programma GOL, Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori, con le nuove assegnazioni decise dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Sono gia' oltre 62mila le persone prese in carico in Liguria, di cui quasi 11mila solo nei primi sei mesi del 2025. Di queste, il 49% risulta occupato e piu' di 15mila hanno concluso un percorso formativo. "Risultati straordinari che confermano l'efficacia e la stabilita' del modello adottato dalla nostra Regione, la reattivita' dei Centri per l'Impiego e la forza della collaborazione tra pubblico e privato', ha sottolineato l'assessore regionale alle Politiche dell'Occupazione Simona Ferro, annunciando i nuovi fondi. 'Ringrazio il Ministero che, facendo seguito alle proficue interlocuzioni degli ultimi mesi, ha accelerato i meccanismi di pagamento agli enti esecutori. Il Programma GOL rappresenta oggi il pilastro delle politiche attive del lavoro di Regione Liguria sin dall'avvio della misura nel 2022", ha proseguito, annunciando che 'il nostro obiettivo e' consolidare questo modello anche oltre il 2025, fino alla fine del 2026'.

