Liguria: Istat, popolazione in aumento con 510.143 residenti (+0,1%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La popolazione residente in Liguria, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 510.143 residenti, in aumento rispetto al 2023 (+1.003 individui; +0,1%). Sono i dati forniti da Istat. Piu' della meta' della popolazione vive nella provincia di Genova (54,2%). Gli stranieri censiti sono 163.189 (+7.543 rispetto al 2023), il 10,8% della popolazione regionale. Provengono da 166 Paesi, prevalentemente da Albania (13,1%), Romania (12,1%), e Marocco (9,5%). L'aumento della popolazione residente rispetto al 2023 e' frutto dei valori positivi del saldo migratorio estero, interno e dell'aggiustamento statistico, che superano la perdita dovuta al saldo naturale.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-05-26 12:56:10 (0269)PA 5 NNNN