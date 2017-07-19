Liguria: Istat, popolazione in aumento con 510.143 residenti (+0,1%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - In Liguria, diversamente che nel resto del Paese, la denatalita' ha avuto una lieve battuta di arresto. I nati nel 2024 sono 8.380 (+ 37 rispetto al 2023), grazie ad un aumento di 142 nati stranieri. Nel 2024 si e' ridotta la mortalita' (-532 decessi rispetto all'anno precedente). Il tasso di mortalita' e' diminuito dal 14,3 al 14,0 per mille. Il maggior decremento si registra nelle province di Imperia e Savona. Le donne sono il 51,6% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 47mila unita', prevalentemente a causa della maggiore longevita' femminile. L'eta' media si innalza rispetto al 2023 da 49,5 a 49,6 anni. La Spezia ed Imperia sono le province piu' giovani (rispettivamente 49,2 e 49,3 anni), Savona quella piu' anziana (50,4 anni). La componente straniera rallenta l'invecchiamento della popolazione.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-05-26 12:59:14 (0271)PA 5 NNNN