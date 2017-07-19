Liguria: investe 1,17 mln per formazione e filiere tecnologico-professionali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - L'assessore alla Formazione, Simona Ferro, sottolinea che l'investimento permette di mantenere attivo il sistema duale anche dopo la fine dei finanziamenti pnrr: 'Con questo provvedimento garantiamo la piena operativita' del sistema duale anche dopo la conclusione delle risorse Pnrr', spiega in una nota, ricordando che questi fondi hanno sostenuto la crescita delle iscrizioni. Ferro aggiunge che i percorsi finanziati 'integrano scuola e lavoro, contrastano la dispersione scolastica e rafforzano l'occupabilita' dei giovani', oltre a sostenere la sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali, considerate 'il futuro dell'istruzione tecnica e professionale'. L'obiettivo della Regione e' costruire un modello formativo piu' moderno e coerente con le esigenze del territorio, che rafforzi 'la competitivita' del territorio e risponda ai fabbisogni reali dei giovani, delle famiglie e delle imprese', conclude Ferro.

imt-com

(RADIOCOR) 06-12-25 17:34:23 (0407) 5 NNNN