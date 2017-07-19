Liguria: in arrivo 3,4 milioni a imprese agricole del savonese

Aiuti post alluvione 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Una somma di 3,4 milioni di euro di economie derivanti dal Fondo di solidarieta' nazionale saranno rese disponibili, a titolo di ristoro, alle aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato la Piana di Albenga e Ceriale, nel savonese, nel settembre 2024. Lo comunica la giunta della regione Liguria in una nota, spiegando che la novita' deriva dalla conversione in legge del Dl n.25 del 27 febbraio 2026 (interventi urgenti contro il maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia del gennaio scorso). I ristori alle imprese liguri, precisa la nota, si devono a un emendamento, concordato con i ministeri dell'Economia e dell'Agricoltura su iniziativa dell'assessore all'Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana.

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