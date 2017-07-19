Liguria: in arrivo 3,4 milioni a imprese agricole del savonese -2-
Piana: 'deroghe a norme vigenti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - La nota segnala inoltre che le risorse potranno essere utilizzate in deroga al Dlgs n.102/2004, con una 'novita' rilevante: l'estensione degli aiuti anche ai prodotti agricoli ammissibili all'assicurazione agevolata, finora esclusi dai ristori'. 'L'approvazione di questo provvedimento rappresenta un risultato concreto per il nostro territorio e per il comparto agricolo ligure', commenta l'assessore Piana.
'L'elemento innovativo - sottolinea - e' la possibilita' di operare in deroga alla normativa vigente, includendo tra i beneficiari anche produzioni che in precedenza non potevano accedere agli aiuti'.
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(RADIOCOR) 26-04-26 10:03:39 (0142)FOOD,PA 5 NNNN