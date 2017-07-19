Liguria: imprese, il 28 gennaio via a bando per efficientamento

Dotazione di 8,3 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Il 28 gennaio si apre il bando regionale a sostegno degli interventi di efficientamento energetico compiuti dalle micro, piccole, medie e grandi imprese liguri. Si legge in un comunicato della giunta regionale. La misura, a valere sull'azione 2.1.2 del Pr Fesr 2021-2027, dispone di una dotazione economica di 8,3 milioni di euro ed e' coerente al regolamento approvato per la prima finestra di ottobre 2025. L'agevolazione potra' coprire fino al 90% degli investimenti effettuati e verra' concessa in parte a fondo perduto (fino al 43% dell'importo) e in parte a finanziamento agevolato (fino al 45% dell'importo). Con un ulteriore 3% per l'abbattimento dei costi di garanzia. Per le grandi imprese, invece, e' previsto esclusivamente il finanziamento agevolato, fino all'80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 400 mila euro.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-01-26 10:01:39 (0175)INF 5 NNNN