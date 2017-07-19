Liguria: il 21 ottobre torna corso internazionalizzazione per le pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - Torna da martedi' prossimo, 21 ottobre, il corso gratuito promosso da Regione Liguria insieme ad Agenzia ICE, Liguria International e il Sistema Camerale in favore delle micro, piccole e medie imprese che puntano sull'internazionalizzazione. Il programma, suddiviso in otto moduli (tra lezioni in presenza e online), trattera' temi legati al marketing internazionale, alla logistica, agli strumenti finanziari per l'export, alla sostenibilita' all'e-commerce e all'uso dell'intelligenza artificiale nella comunicazione digitale."I mercati esteri rappresentano una leva sempre piu' strategica per la crescita. E' nostro compito saper cogliere le opportunita' che offrono per rendere le imprese locali piu' competitive - dice il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Con iniziative di formazione e aggiornamento come questa, mettiamo gratuitamente a disposizione degli imprenditori strumenti concreti per rafforzare la loro presenza internazionale e aprirsi a nuove fette di mercato".

Iscrizioni aperte sul sito di Liguria International.

com

(RADIOCOR) 19-10-25 16:36:32 (0396) 5 NNNN