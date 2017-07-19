Liguria: il 20 luglio apre bando per startup innovative
Contributo a fondo perduto fino all'80% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - I progetti potranno articolarsi attraverso tre linee di intervento: Percorsi formativi ad alto contenuto tecnologico; Servizi specialistici ad alto valore aggiunto; Introduzione di nuove professionalita'. Per ciascun progetto si puo' chiedere un contributo a fondo perduto fino all'80% delle spese ammissibili per un massimo di 30mila euro. E' richiesto un costo minimo per ciascun progetto di 10mila euro. Il bando informa che la 'misura e' retroattiva al 1 aprile 2026'. Le istanze vanno presentate su 'Bandi On Line' di Filse dal 20 al 31 luglio 2026. Dal 6 luglio e' attiva la procedura offline.
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(RADIOCOR) 18-07-26 10:03:59 (0149) 5 NNNN