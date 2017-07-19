Liguria: il 20 luglio apre bando per startup innovative -2

In palio 300mila euro di fondi Por Fesr 2021-27 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - La regione Liguria informa che il lunedi' 20 luglio si apre il bando 'Supporto alle start up innovative per lo sviluppo di competenze specialistiche per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialita''. Le risorse ammontano a 300mila euro e provengono da fondi Por Fesr 2021-27 (Azione 1.4.1). L'obiettivo del bando e' accrescere il potenziale competitivo delle startup innovative liguri attraverso percorsi di formazione specialistica, acquisizione di servizi ad alto contenuto di conoscenza, e introduzione di nuove professionalita' di alto profilo come i temporary manager. La misura aiuta a trasformare realta' innovative in imprese strutturate e competitive sui mercati internazionali, favorendo la sinergia con i progetti della Cooperazione Territoriale Europea (CTE) e, in particolare, con l'iniziativa UnicornQuest 1 (Interreg Europe), dedicata all'individuazione e al supporto di potenziali 'Unicorni' regionali. Al fine di favorire il consolidamento strutturale e l'espansione sul mercato (scale-up).

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(RADIOCOR) 18-07-26 10:00:59 (0146) 5 NNNN