Liguria: Giampedrone commissario dissesto idrogeologo al posto di Toti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 giu - Sara' l'assessore alla Difesa del Suolo e Protezione Civile Giacomo Giampedrone a ricoprire il ruolo di Commissario ad acta per le opere contro il dissesto idrogeologico in regione Liguria, prendendo il posto di Giovanni Toti coinvolto nell'indagine per corruzione. A dare il via libera il governo con un decreto firmato dal ministro dell'Ambiente d'intesa con il presidente ad interim della Regione Liguria. 'Da parte mia garantisco tutto l'impegno di cui siamo capaci, anche maggiore rispetto al passato per quanto possibile: siamo perfettamente consapevoli di quanto la sicurezza idrogeologica sia un tema portante e assolutamente centrale per una regione tanto bella quanto fragile come la Liguria', le parole di Giampedrone.

Tra i compiti del Commissario la gestione, in particolare, dei lavori per la realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno e l'ultimazione della messa in sicurezza della Via dell'Amore tra Riomaggiore e Manarola, che verra' definitivamente riaperta entro l'estate dopo la chiusura nel 2012 per una frana che aveva provocato il ferimento di alcune turiste straniere.

ami

(RADIOCOR) 05-06-24 16:33:30 (0528) 5 NNNN