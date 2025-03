Liguria: Forum Teha, territorio dinamico, nel 2025 pil +1,4% e 67,3% di occupazione-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mar - Nel dettaglio, dai dati forniti da Teha emerge quindi l'immagine di un'economia ligure in salute, visto che per il 2025 si prevede una crescita del Pil superiore rispetto alla media nazionale (+1,2%). Il dato 2024 sull'export e' piu' in chiaroscuro: nel 2024, anche a causa della situazione internazionale, si e' registrato un calo del 24,1%; negli ultimi 5 anni, pero', le esportazioni liguri sono cresciute del 12,7%, quasi il doppio rispetto al resto del Nord Ovest (+6,6%). Il tasso di occupazione nella fascia 15 - 64 anni che, con il suo 67,3%, e' superiore al dato italiano, fermo a 62,2%. Anche per le donne (tasso di occupazione al 59,8%, maggiore rispetto al 53,3% italiano) e gli uomini (tasso di occupazione al 74,8%, maggiore rispetto al 71,1% italiano).

Secondo il report Teha nella Blue Economy la Regione ha un ruolo da leader in Italia: il 10,6% delle imprese della Regione e' attivo nell'economia del mare, superiore alla media nazionale (3,8%). La Liguria si posiziona bene anche nel campo dello sviluppo tecnologico con una spesa dell'1,6% del Pil investito in ricerca, il territorio e' la quinta regione a livello nazionale per investimenti in questa direzione. In Liguria il 39,5% e' impiegato in questi ambiti, al quarto posto nella classifica italiana. Con un aumento del +2,5% a fronte di una media nazionale del +1,4%. Altro settore trainante e' quello turistico, in particolare estero: tra il 2019 e il 2024 gli arrivi di turisti dall'estero sono aumentati del 17,9% (+4,4% il dato italiano per lo stesso periodo), le presenze del 20,3% (dato italiano +6,8%). E per esempio, le presenze turistiche nel solo Genovese sono aumentate del +6,6% nel 2024, gli arrivi di turisti stranieri del 8,5%; molto positivi anche i dati sull'offerta culturale (che calcola gli spettacoli a disposizione ogni mille abitanti), aumentata del 10,3%. In crescita anche nel genovese la produttivita' del lavoro (+5,1%) e la percentuale di persone con titolo di studio terziario (a Genova sono il 34,7% della popolazione tra i 25 e i 39 anni). Complesso pero' il tema delle nuove infrastrutture in Liguria: alcuni progetti risultano in ritardo ma, secondo Teha, al 2030 si stima un impatto di +8,4 miliardi sul Pil ligure. Da migliorare anche la disponibilita' di manodopera (il 49% delle imprese segnala difficolta' di reperimento di lavoratori adatti) e dello 'skill mismatch' tra formazione e offerta di lavoro (la percentuale ligure e' al 32,7%, mentre la media italiana di attesta al 29,7%).

