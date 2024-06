Liguria: Formazione, 1,4 mln di euro per Its della Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - La Giunta Regionale ligure ha approvato il riparto di nuove risorse per le Fondazioni Its Academy liguri. Si tratta di oltre 1,4 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 2,5, recentemente stanziati dalla Regione attraverso il Fondo sociale europeo, e agli oltre 20,4 milioni derivanti dal Pnrr per il triennio 2023/2026. Le risorse verranno cosi' suddivise: 1 milione e 74mila euro per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate e per la gestione ordinaria del funzionamento delle Fondazioni, 54mila euro per borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi Its, 282mila euro verranno erogati come premialita' alle fondazioni individuate come beneficiarie. Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana: "Crediamo molto nel ruolo degli Its e li abbiamo sempre incentivati e sostenuti per il loro rapporto dinamico e concreto con le aziende e il mondo del lavoro in tutti i settori, dall'agroalimentare al turismo e ad altri comparti strategici per l'economia ligure". L'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola: "Grazie a questo riparto garantiremo ancora maggior sviluppo ai percorsi formativi offerti dalle sei academy gia' oggi riconosciute come eccellenti a livello nazionale. Sosterremo inoltre chi si iscrive con borse di studio dedicate. In Liguria oltre il 90% di chi termina uno dei corsi degli Istituti tecnologici superiori trova lavoro in meno di sei mesi".

Ann

(RADIOCOR) 29-06-24 15:16:19 (0333) 5 NNNN