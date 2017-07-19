Liguria: finanzia ancora i Comuni che hanno aperto asili nido a luglio e agosto-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - L'edizione del 2024 della misura 'Nidi estivi" ha visto 92 Comuni aderenti su tutto il territorio regionale (pari al 39,3% dei Comuni liguri, 236 servizi per la prima infanzia coinvolti, di cui 101 pubblici e 135 privati; 8.575 posti disponibili tra luglio e agosto 2024 (6.016 a luglio e 2.559 ad agosto), l'apertura garantita per tutto il mese di luglio, mentre ad agosto la maggior parte dei servizi ha offerto almeno due settimane di attivita', circa l'80% dei servizi ha operato a giornata intera, mentre il restante 20% ha proposto la mezza giornata, spesso con pasto incluso. Anche per il 2025, i criteri di riparto dei contributi ai Comuni capofila rimangono invariati e si basano sul numero di posti offerti, sul numero di giorni di apertura, sul numero di ore giornaliere di servizio nei mesi di luglio e agosto 2025. I Comuni capofila, in base alle programmazioni raccolte e alle esigenze espresse dalle famiglie, provvederanno a trasferire le risorse ai Comuni dello stesso ambito territoriale e ai gestori dei servizi privati accreditati/parificati aderenti all'iniziativa. "La conferma di una misura di grande impatto come quella dei 'Nidi Estivi' e' indicativa della nostra ferma volonta' di continuare a lavorare per aiutare le famiglie liguri, attraverso proposte di qualita' e rispondenti ai bisogni dei cittadini - spiega l'assessore alla Valorizzazione dell'Infanzia di Regione Liguria Simona Ferro. - Questa iniziativa, che rappresenta ormai un punto di riferimento consolidato dopo otto edizioni, lo scorso anno ha riscosso un successo e una partecipazione da record: tanto dal punto di vista dei Comuni e dei servizi per la prima infanzia raggiunti, quanto sotto il profilo delle adesioni e dell'approvazione generale da parte delle famiglie. Dati che ci hanno spinto a rinnovare questo progetto in maniera convinta, per fornire strumenti concreti e funzionali e per crescere ancora in continuita' con l'ottimo percorso che e' stato intrapreso".

