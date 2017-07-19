Liguria: finanzia ancora i Comuni che hanno aperto asili nido a luglio e agosto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - Regione Liguria conferma anche per l'estate 2025 la misura 'Nidi estivi", giunta alla nona edizione, con l'obiettivo di garantire la continuita' dei servizi per la prima infanzia nella fascia d'eta' 0-3 anni durante i mesi estivi. A tal fine, viene destinata una somma complessiva di 500.000 euro a favore dei Comuni capofila degli ambiti territoriali sociali che promuovono l'apertura di servizi per la prima infanzia per almeno due settimane consecutive tra luglio e agosto 2025. Il successo delle precedenti edizioni, e in particolare i risultati raggiunti nel 2024, hanno confermato l'utilita' e l'apprezzamento della misura da parte dei Comuni e delle famiglie liguri. 'Con la misura dei 'Nidi Estivi', - spiega l'assessore alle Politiche Sociali Massimo Nicolo' - Regione Liguria rinnova il proprio impegno concreto a favore delle famiglie, garantendo un supporto prezioso nella conciliazione tra vita lavorativa e cura dei figli anche durante i mesi estivi. I numeri delle scorse edizioni dimostrano quanto questo intervento sia apprezzato e utile sia per le famiglie sia per i Comuni e i gestori dei servizi educativi. Stiamo investendo non solo in sostegno economico, ma soprattutto in qualita', continuita' e rete: elementi fondamentali per offrire ai piu' piccoli un contesto educativo sereno e sicuro, anche d'estate. La crescente adesione di Comuni e strutture, pubbliche e private, e' la testimonianza concreta della bonta' della misura e della capacita' di costruire politiche sociali efficaci e partecipate'.

