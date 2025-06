Liguria: finanzia 14 borse triennali di dottorato universitario, finora investiti 6 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Si chiude con esito positivo la quarta e ultima finestra per il finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca promossa dalla Regione Liguria con il Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+) 2021-2027. Le risorse residue, pari a circa 900mila euro, hanno consentito di finanziare 14 nuove borse di studio dell'Universita' degli Studi di Genova. La quarta finestra, attivata dal 2 maggio al 3 giugno 2025, ha rappresentato una nuova occasione per valorizzare l'alta formazione post-laurea e rafforzare il legame tra universita' e mondo produttivo, attraverso il pieno utilizzo delle risorse residue disponibili. 'Siamo riusciti a investire tutte le risorse disponibili per sostenere percorsi di alta specializzazione che rafforzino le competenze avanzate, con un impatto diretto sulle prospettive occupazionali dei giovani ricercatori - dichiarano l'assessore regionale all'Universita' Simona Ferro e l'assessore alla Programmazione Fse Marco Scajola -. Questa misura si inserisce all'interno di una strategia a lungo termine per la valorizzazione della formazione avanzata, il rafforzamento della ricerca applicata e la creazione di nuove connessioni tra universita' e imprese, con l'obiettivo di accrescere la competitivita' del territorio ligure e formare professionisti altamente qualificati nei settori piu' innovativi e tecnologici'.

