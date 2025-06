Liguria: finanzia 14 borse triennali di dottorato universitario, finora investiti 6 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - L'iniziativa in dettaglio completa un percorso articolato in tre precedenti finestre temporali, che tra il 2022 e il 2024 hanno messo a disposizione complessivamente 6 milioni di euro per il finanziamento di borse triennali di dottorato.

Le 14 borse finanziate coprono un ampio spettro di ambiti strategici per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, sia a livello regionale che nazionale. Tra i settori coinvolti figurano l'intelligenza artificiale applicata alla robotica, l'ingegneria civile, chimica e ambientale, gli studi europei e le discipline umanistiche digitali. Non mancano aree di grande rilevanza scientifica come le scienze del mare, la fisica e le nanoscienze, cosi' come temi legati alla sicurezza, al rischio e alla vulnerabilita' delle infrastrutture. Altri progetti riguardano la bioingegneria, la matematica applicata, le neuroscienze, l'informatica e l'ingegneria dei sistemi, fino a includere la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico. Completano il quadro le scienze pediatriche e le tecnologie per l'ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni. Si tratta di ambiti che non solo riflettono le priorita' del territorio, ma che rispondono anche alle grandi sfide dell'innovazione, della sostenibilita' e della salute.

Tutti i progetti presentati sono stati giudicati ammissibili e sono entrati a far parte della graduatoria definitiva. Ogni borsa ha un valore di circa 64mila euro e prevede obbligatoriamente il coinvolgimento di un'impresa, operante in un ambito coerente con il progetto di ricerca. La graduatoria e' consultabile sul sito di Regione Liguria.

