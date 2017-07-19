Liguria: ferrovia Genova-Ventimiglia priorita' europea, caccia ai finanziamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 set - La Liguria nodo centrale per i corridoi ferroviari europei, anche se tempi e finanziamenti restano incerti. "Il raddoppio della tratta Finale Ligure-Andora lungo la direttrice Genova-Ventimiglia e' una priorita' per il Corridoio Mediterraneo e il suo finanziamento e' un aspetto molto importante per il futuro", quanto assicurato nel visita ligure da Mathieu Grosch, coordinatore europeo del corridoio mediterraneo. Si tratta dell'unico tratto a binario unico del corridoio e la realizzazione dell'opera e' stata inserita tra le priorita' di Bruxelles. I lavori, nelle intenzioni del presidente Marco Bucci, dovrebbero partire entro aprile del 2027, ma manca il via libera dalla conferenza dei servizi da parte del ministero dell'Ambiente. I costi sarebbero, invece, attorno ai 2,7mld di euro per lo spostamento a monte del tratto di ferrovia interessato, 35 chilometri di cui 25 in galleria.

"Superare questo collo di bottiglia e' strategico per i trasporti, l'economia, per la qualita' di vita che significa aumentare i posti di lavoro e anche sotto il profilo militare, perche' questa e' l'unica linea che attraversa Spagna, Francia, Italia e arriva al confine ucraino. In Europa siamo in un momento di forte discussione sul quadro finanziario dei prossimi anni: questo progetto deve rappresentare una pietra miliare", ha affermato Grosch.

"La proposta, in accordo con il Mit, la Regione Liguria e la Regione francese e' quella di poter avviare un lavoro analogo a quello delle tratte di acceso alla Torino-Lione, con un working group che porti la linea Genova Ventimiglia tra gli obiettivi strategici a livello europeo con il conseguente co-finanziamento dell'opera', ha rilanciato anche il Commissario per il Terzo Valico e la Torino-Lione Calogero Mauceri. "La linea Marsiglia-Genova permette di collegare dal punto di vista ferroviario i due principali corridoi europei con la Liguria e col porto di Genova, che nella prospettiva dei grandi traffici marittimi e' al centro del Mediterraneo e dei traffici per il nord Europa - ha affermato il Commissario -. I nuovi corridoi, in particolare il Terzo valico, consentiranno alle navi che attraversano Suez di raggiungere il porto di Genova con un risparmio in termini di navigazione rispetto ai porti del nord Europa di cinque giorni: un vantaggio strategico anche in termini economici che rende importante collegare il porto di Genova ai due principali corridoi".

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(RADIOCOR) 05-09-26 11:55:36 (0214) 5 NNNN