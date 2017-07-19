Liguria: energia, a ottobre nuovo bando per efficientamento imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - A ottobre aprira' il nuovo bando della Regione Liguria per sostenere interventi di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni climalteranti nelle micro, piccole, medie e grandi imprese del territorio. La misura, rientrante nell'azione 2.1.2 del PR FESR 2021-2027, mette a disposizione 14 milioni di euro, erogati in parte a fondo perduto e in parte tramite finanziamenti agevolati.Per le micro, piccole e medie imprese, l'agevolazione puo' arrivare a coprire fino al 90% dell'investimento, cosi' articolata: contributo a fondo perduto fino al 43%, finanziamento agevolato all'1,50% fino al 45% e un ulteriore 3% per l'abbattimento dei costi di garanzia. Per le grandi imprese, invece, e' previsto esclusivamente il finanziamento agevolato, fino all'80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 400 mila euro.Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema 'Bandi online' di Filse dal 14 al 23 ottobre con apertura della modalita' offline dal 22 settembre. In caso di esaurimento delle risorse, la chiusura del bando potra' essere anticipata con decreto dirigenziale.

com-ami

(RADIOCOR) 17-08-25 11:55:18 (0185) 5 NNNN