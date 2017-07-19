Liguria: energia, 10mln di euro da fondi Fesr per rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - Sara' attivo dal 17 al 29 novembre il nuovo bando della Regione Liguria dedicato alle rinnovabili nell'ambito della programmazione PR Fesr 2021-2027. Una misura da 10mln di euro che consentira' alle imprese liguri di richiedere agevolazioni per investimenti non inferiori ai 20 mila euro in caso di microimpresa, di almeno 60 mila in caso di pmi e compresi tra i 100 mila euro e il milione e mezzo per le grandi. In particolare, le micro, piccole e medie imprese potranno richiedere un sostegno pubblico, che combina il finanziamento agevolato al contributo a fondo perduto, a copertura massima dell'88% dell'investimento effettuato. Mentre, in caso di grande impresa, sara' possibile richiedere fino all'80% dell'investimento esclusivamente a finanziamento agevolato (tasso dell'1,5%). Rientrano tra gli investimenti ammissibili: la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia destinata all'autoconsumo, opere di sostituzione dei componenti originali dell'impianto energetico con altri nuovi e di riconfigurazione, sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore collegate all'impianto a fonte energetica rinnovabile.

Le domande saranno presentabili su Filse, attraverso il sistema "Bandi On Line", dalle 10 del 17 novembre fino al 23.59 del 29 novembre, salvo esaurimento fondi. La procedura sara' disponibile in modalita' offline a partire dalle 14 del 3 novembre.

