Liguria: edilizia, altri 472mila euro a Ventimiglia per rimozione amianto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 ago - Un altro importante intervento di rimozione dell'amianto da edifici di proprieta' di Arte Imperia, Aziende regionali territoriali per l'edilizia (Arte), nel Comune di Ventimiglia: verranno stanziati 472mila euro dalla Regione Liguria e coinvolti 30 alloggi per la rimozione di amianto, ristrutturazione e acquisto di nuovi alloggi, anche grazie a Fondi del Pnrr. Gli stabili interessati sono due, entrambi in via Caduti del lavoro rispettivamente ai civici 24-26-28 e 30-32-34-36. L'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola: 'Dal 2017 a oggi sono circa 150 gli appartamenti che hanno subito o subiranno, come quelli di via Caduti del lavoro, la rimozione dell'amianto.

Quest'opera si unisce al maxiprogetto di via Gallardi che portera' alla ristrutturazione totale di due palazzine, per un totale di 59 alloggi. Anche questo cantiere sta procedendo in maniera spedita e sara' certamente concluso entro l'anno.

Abbiamo inoltre provveduto all'acquisto di 16 nuovi alloggi sul territorio comunale e ne compreremo altri 11 per un totale di circa 3 milioni di euro. In totale negli ultimi due anni la Regione Liguria ha quindi investito, nella sola citta' di Ventimiglia, oltre 8,5 milioni di euro per l'edilizia residenziale".

