Liguria: disabilita' e sport, al via il bando
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Approvato il bando della Regione Liguria per la concessione di contributi destinati all'acquisto di ausili sportivi, rivolto agli atleti con disabilita' tesserati presso societa' o associazioni riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico - Comitato regionale Liguria, attraverso le Federazioni Paralimpiche e gli Enti Paralimpici affiliati.
L'iniziativa prevede un contributo regionale fino a un massimo di 4.000 euro per ciascun beneficiario, IVA esclusa, per l'acquisto di ausili sportivi o di parti di essi. La misura e' finanziata con una dotazione complessiva di 30.000 euro e sara' gestita con procedura 'a sportello', fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
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(RADIOCOR) 19-07-26 14:44:23 (0294) 5 NNNN