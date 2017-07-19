Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Liguria: disabilita' e sport, al via il bando

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Approvato il bando della Regione Liguria per la concessione di contributi destinati all'acquisto di ausili sportivi, rivolto agli atleti con disabilita' tesserati presso societa' o associazioni riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico - Comitato regionale Liguria, attraverso le Federazioni Paralimpiche e gli Enti Paralimpici affiliati.

            L'iniziativa prevede un contributo regionale fino a un massimo di 4.000 euro per ciascun beneficiario, IVA esclusa, per l'acquisto di ausili sportivi o di parti di essi. La misura e' finanziata con una dotazione complessiva di 30.000 euro e sara' gestita con procedura 'a sportello', fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

            com-ami

            (RADIOCOR) 19-07-26 14:44:23 (0294) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.