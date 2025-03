Liguria: demanio marittimo, 2,8 mln per ripascimento, sicurezza e accessibilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Regione Liguria stanziera' 2,8 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l'accessibilita' e i ripascimenti delle spiagge dei Comuni costieri, con un incremento nel finanziamento rispetto al 2024 di 200mila euro. A comunicarlo l'assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola in una riunione svoltasi nella sede regionale di Anci alla presenza di tutti gli amministratori interessati.

60 i Comuni che riceveranno fondi destinati al ripascimento (1,9 milioni di euro); 18 per la pulizia (356mila euro); 14 per la sicurezza (336mila euro) e 13 per l'accessibilita' (149mila euro). 'Aumentiamo la disponibilita' di fondi per i ripascimenti, soddisfacendo inoltre tutte le richieste arrivate dai Comuni costieri per opere di pulizia, sicurezza e accessibilita' nelle spiagge libere in vista della stagione turistica - dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e l'assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola -. Abbiamo dato, appositamente, comunicazione in anticipo delle risorse a disposizione garantendo cosi' a ogni singolo Comune di poter pianificare al meglio i propri lavori'.

Ann

(RADIOCOR) 23-03-25 11:50:58 (0197) 5 NNNN