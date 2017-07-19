Liguria: crescono imprese artigiane, +0,54% nel II trimestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 ago - Nel secondo trimestre 2026 per la Liguria sono le 789 nuove iscrizioni e 559 cessazioni di imprese artigianali secondo i dati Movimprese-Infocamere elaborati dal Centro Studi di Confartigianato Liguria, con un saldo di +230 imprese artigiane, pari allo 0,54% delle 42.679 registrate. Un risutato sottolineato dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, che ricorda come "all'ultima edizione di Garanzia Artigianato Liguria, la misura regionale di accesso al credito agevolato, hanno presentato domanda 685 attivita', con finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto che ne hanno accompagnato lo sviluppo e, come e' il caso di 23 di queste, favorito la nascita sul territorio.

Altrettanto importanti sono gli strumenti dedicati a quelle dell'entroterra, per le quali abbiamo riconosciuto, in un migliaio di casi, importi a supporto delle spese di gestione, oltre a una trentina che, anche grazie ai nostri bandi, hanno acceso luci in immobili sfitti delle aree interne e che potranno beneficiare per cinque anni a bonus regionali di 300 euro al mese per le spese di affitto o utenze'.

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(RADIOCOR) 02-08-26 15:08:56 (0303) 5 NNNN