Liguria: Conftrasporto, qualcuno dovra' pagare per il caos sulla rete stradale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 lug - 'Occorrera' quantificare i danni arrecati all'economia nazionale dalla inspiegabile decisione che ha prodotto in Liguria una situazione assurda. Soprattutto occorrera' individuare chi li ha generati'. Cosi' il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Ugge' sulla decisione che ha costretto Aspi a dover ricominciare ad effettuare i controlli sulle gallerie quando erano state effettuate le verifiche per il 95% di queste. 'Una decisione che ha un responsabile - dichiara Ugge' -. Il risultato e' sotto gli occhi di tutti. La logistica del nord ovest, e in particolare l'economia genovese, oltre a tutti gli utenti della strada, sembrerebbero essere stati penalizzati dalle decisioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva condiviso programma dei lavori e relativa pianificazione'

Conftrasporto ricorda le dichiarazioni rese dal Ceo di Aspi al Corriere della Sera del 21 luglio scorso, che parlano di nuove disposizioni che hanno modificato le regole di ispezione costringendo di fatto a ricominciare tutto da capo

'Per il Ceo di Aspi - ricorda Ugge' - le regole sarebbero state applicate in modo mirato, solo per la stessa Aspi e solo per la Liguria. Delle due l'una: o le regole servono per dare sicurezza agli utenti della strada e devono essere applicate per tutte le gallerie presenti sulla rete stradale, oppure c'e' qualcosa da chiarire. Il fatto e' gravissimo e, se non sara' smentita la ricostruzione, qualcuno dovra' farsi carico dei danni generati - prosegue il vicepresidente di Conftrasporto -. Innanzitutto attraverso una class action ma soprattutto sollevando dall'incarico chi ha assunto una

simile decisione'. com-ler

(RADIOCOR) 23-07-20 12:21:57 (0268)PA,INF 5 NNNN