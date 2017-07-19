Liguria: con VIA.MA.R.E. porte aperte tra Italia e Francia per il lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Entra nel vivo la realizzazione progetto europeo 'VIA.MA.R.E. - Valorisation Inte'gre'e et Animation du MArche' transfrontalier du travail par le Re'seau des services pour l'Emploi', finanziato dal programma transfrontaliero Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, che coinvolge, oltre al territorio ligure, Toscana, Sardegna, Region Sud della Francia e Corsica. Il progetto affronta la sfida comune dell'integrazione dei mercati del lavoro delle regioni dell'area di cooperazione al fine di creare un mercato del lavoro transfrontaliero, supportato da una rete attiva di servizi per l'impiego per facilitare i rapporti di lavoro e ridurre le barriere alla mobilita', consentendo a chi cerca un'occupazione di candidarsi in altre regioni e ai datori di lavoro di assumere oltre confine. Tra le principali attivita' previste l'allestimento di tre Mare Center, spazi fisici per favorire l'incrocio domanda-offerta di lavoro e sportello di ascolto per imprese e cittadini nell'ottica della mobilita' transfrontaliera e tra le regioni facenti parte dello spazio di cooperazione.

'L'obiettivo generale dell'iniziativa e' quello di creare una rete comune ai territori di servizi per l'impiego e di definire un piano generale per facilitare le relazioni di lavoro tra le cinque regioni dell'area di cooperazione - spiega il vicepresidente di Regione Liguria con delega alle Politiche dell'Occupazione Simona Ferro -. Con questa iniziativa proseguiamo e rafforziamo il percorso avviato nella precedente programmazione Interreg Italia-Francia Marittimo con il progetto MA.RE., consolidando la cooperazione transfrontaliera e generando ricadute concrete su territori, valorizzando al contempo le filiere legate all'economia del mare'.

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(RADIOCOR) 30-08-26 15:11:26 (0285) 5 NNNN