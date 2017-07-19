Liguria: Commissione Ue approva investimenti Programma Operativo Regionale Fse 2014-2020

Per un totale complessivo di oltre 347 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - La Commissione Europea ha approvato la chiusura del Programma Operativo Regionale Fse (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 della Regione Liguria, certificando il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, per un investimento complessivo di oltre 347 milioni di euro. "Questo risultato e' il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto Regione, enti locali, organismi formativi e parti sociali - spiega l'assessore regionale alla Programmazione Fse Marco Scajola - abbiamo saputo investire ogni euro disponibile per rafforzare l'occupazione, sostenere la formazione e promuovere l'inclusione, adattandoci con prontezza alle sfide, compresa quella particolarmente complessa rappresentata dalla pandemia Covid 19. Stiamo diventando un modello a livello italiano per l'utilizzo delle straordinarie risorse Fse. Questa certificazione da parte dell'Europa e' una conferma del buon lavoro svolto e uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione nell'attuale programmazione in corso 2021-2027".

