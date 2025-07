Liguria: cabina di regia per guidare lo sviluppo del settore blue economy -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - La Liguria e' gia' al primo posto in Italia per incidenza delle imprese, valore aggiunto e occupazione nel settore della Blue Economy, con una crescita costante dei porti e delle filiere del mare, grazie anche a strumenti - come le Zone Logistiche Semplificate - che rappresentano un volano per attrarre investimenti e semplificare i processi a sostegno delle imprese dell'economia del mare. Tra i partecipanti alla nona edizione del Think Tank Liguria 2030 - The European House - Ambrosetti anche gli assessori della Giunta regionale e Valerio De Molli (Managing Partner e Ceo, The European House - Ambrosetti e Teha Group): "Le analisi contenute nella nona edizione del Rapporto 2030 - dichiara Valerio De Molli - evidenziano un contesto territoriale segnato da un forte dinamismo. Basti, infatti, vedere come il tasso di occupazione in Liguria superi di 6,5 punti percentuali la media nazionale. Il Tableau de Bord strategico - ormai punto di riferimento per il monitoraggio degli indicatori territoriali che viene annualmente aggiornato e integrato - conferma questa tendenza positiva: la Liguria mostra segnali di miglioramento nel 60% degli indicatori analizzati, mantenendo una posizione di assoluta leadership nella Blue Economy, in cui si colloca al primo o al secondo posto a livello nazionale in tutti e sette gli indicatori considerati". Cosi' il presidente della Regione Liguria Marco Bucci: 'I dati confermano la leadership della Liguria in settori strategici come la Blue Economy e il turismo e un Pil regionale che nel 2023 aveva raggiunto i 56,9 miliardi e che continua a crescere piu' della media italiana. Interessante leggere come se tutto il Paese viaggiasse alla velocita' della Liguria, avremmo 2,4 milioni di posti di lavoro in piu' (di cui la meta' donne), un Pil nazionale superiore di 179 miliardi, un incremento di 150 milioni di turisti con 58 miliardi di Pil generato in piu'. Se tutti investissero in innovazione e ricerca come la Liguria, verrebbe generato circa un miliardo di euro di valore aggiunto in piu'. Ed e' importante avere la conferma che le infrastrutture alle quali stiamo lavorando e che da sempre consideriamo irrinunciabili, regaleranno un nuovo slancio alla Liguria: la diga portuale generera' per il nostro territorio 260 milioni in piu' di valore aggiunto ogni anno e il Terzo Valico 330 milioni'.

