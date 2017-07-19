Liguria: Bucci, blue economy, tech e turismo sono il futuro

Infrastrutture, sanita' e lavoro le sfide (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 dic - Blue economy, alta tecnologia e turismo per il futuro economico della Liguria da una parte, infrastrutture, sanita' e lavoro le tre sfide da vincere dall'altra. Traccia cosi' la rotta il governatore Marco Bucci in visita a Il Sole 24 Ore, in cui ripercorre l'anno da governatore e gli anni da sindaco di Genova rivendicando di 'una fiducia ritrovata dopo gli anni del declino e dopo la tragedia del ponte'. Ora, 'io vedo tre cose importanti: infrastruttura, sanita' e lavoro', dice Bucci. Tra le infrastrutture elenca a mare l'ampliamento del porto di Genova con l'ambizione di fare concorrenza agli scali del nord Europa, la nuova diga foranea, i dissalatori, a terra la gronda, l'alta velocita', i collegamenti ferroviari per Milano e la sfida del collegamento con Roma, oltre ai cantieri e agli investimenti necessari per ponti e gallerie. Per la sanita' la sfida e' la messa a terra della riforma appena approvata, secondo un modello di efficientamento che definisce americano e milanese insieme, 'anche se abbiamo preso molto dall'Emilia e anche che il direttore generale che abbiamo assunto viene dall'Emilia'.

Per il lavoro, 'non solo posti di lavoro, che e' l'immediato, ma a lungo termine vuol dire aziende, vuol dire investimenti e imprese che vengono in Liguria', spiega.

Un futuro economico che per la Liguria che vive ancora la crisi dell'ex Ilva 'non puo' prescindere dall'acciaio' ma che nell'immediato passa dalla blue economy, dice Bucci, 'che vale gia' il 20% del pil e che, oltre a bagni e spiagge vede la nautica. Con il diporto che sta crescendo in maniera incredibile'. 'L'altra fonte per noi e' la tecnolgia.

L'Italia avra' una sede europea per la gigafactory, multisede, e Genova vogliamo che ne sia parte. L'offerta l'abbiamo fatta, siamo in collegamento con Leonardo e l'it di Genova fa parte del progetto per l'ia'. Una decisione in tal senso e' attesa entro il 2027. In crescita anche gli investimenti nei cavi sottomarini che vedono la Liguria sempre piu' hub per l'Africa: 'Abbiamo portato a Genova le aziende piu' importanti al mondo per i cavi sottomarini. Ci sono tutti quante le linee principali, soprattutto quelle che vengono dal far east e dall'Africa. Dall'Africa ogni anni quadrulichiamo i dati. La Cina sta investendo, ma si fanno ora le infrastrutture', dice Bucci. Infine, il turismo, 'ma con i tre settori, blue economy, tech e turismo che sono sempre piu' interconnessi'.

'L'obiettivo e' poter finire di lavorare a Milano alle 05:30pm, magari alle 6.00 prendere il treno, arrivare a Genova alle 7, prendersi l'aperitivo sulla barca o sul mare, una bella cenetta, si riprende il treno e si torna a Milano.

Non e' un sogno, si puo' fare. Oppure, si viene a vivere a Genova', conclude.

