Liguria: bando Fesr 2021-27 da 5mln per ricerca e industria sanitaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - Resta aperto fino al 14 novembre il bando regionale Salute e Scienze della Vita, la misura da 5mln di euro della Regione Liguria che rientra tra i progetti Fesr 2021-2027 per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale in ambiti quali la medicina rigenerativa e personalizzata, la robotica per l'assistenza, le tecnologie omiche, i big data sanitari e i sistemi digitali per la sanita'. L'agevolazione regionale consiste in un contributo a fondo perduto che puo' arrivare fino al 70% dell'investimento, per un importo massimo di 600 mila euro a domanda. Per essere ritenuti ammissibili i progetti, oltreche' essere localizzati sul territorio ligure, devono raggiungere obbligatoriamente almeno un livello di maturita' tecnologica pari a TRL 6 (Technology Readiness Level). Le domande possono essere presentate attraverso il sistema 'Bandi On Line' di Filse.

