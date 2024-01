Liguria: bando esperti Qualita' dell'aria e Fisica dell'atmosfera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen - In scadenza il 25 gennaio 2024 l'avviso pubblico di Arpa Liguria per esperti di Qualita' dell'aria e Fisica dell'atmosfera.

Arpal intende infatti potenziare i suoi servizi specialistici in ambito qualita' dell'aria e fisica dell'atmosfera/meteorologia. I nuovi assunti, inizialmente con contratto a tempo determinato di un anno, si inserirebbero in un contesto molto dinamico, con gestione e utilizzo di strumenti modellistici e fornitura di servizi operativi per i quali sara' fornito opportuno addestramento.

Cerchiamo persone giovani e capaci, con solide basi scientifiche e la voglia di lavorare in un contesto operativo su cui l'Agenzia sta puntando molto.

Ann

(RADIOCOR) 14-01-24 12:57:37 (0271) 5 NNNN