Liguria: bando da 20 mln per efficientamento energetico edifici pubblici -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Sono ammessi interventi avviati o da avviare a partire dal 25 maggio 2023, purche' non conclusi, che garantiscano il miglioramento di almeno una classe energetica e un risparmio minimo del 30% dei consumi energetici dell'edificio o della porzione interessata. L'investimento minimo richiesto e' pari a 300 mila euro, soglia che scende a 100 mila euro per i comuni sotto i 2 mila abitanti o appartenenti alle aree interne.
Sara' possibile presentare domanda anche con interventi per impianti da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo, entro il limite del 20% dell'investimento complessivo, oltre alle spese per diagnosi energetica e attestato di prestazione energetica a fine lavori. Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema "Bandi on line" di Filse dal 10 al 26 febbraio 2026, mentre "la procedura sara' compilabile, in modalita' offline, a partire dal 20 gennaio", conclude la nota.
